"Afganistan Milli Günü" Resepsiyonu

Afganistan'ın İngiliz sömürgesinden kurtulmasının 98. yıl dönümü, Ankara'da kutlandı.

Afganistan'ın İngiliz sömürgesinden kurtulmasının 98. yıl dönümü, Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amanullah Jayhoon'ın ev sahipliğinde bir resepsiyonla kutlandı.



Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Emanullah Ceyhun, ülkesinin milli günü dolayısıyla Sheraton Hotel'de resepsiyon verdi. Resepsiyona Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem'in yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.



Soylu, konuşmasında, Türkiye'nin bugüne çok önem verdiğini ve Türkiye-Afganistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı olmaktan gurur duyduğunu söyledi.



İki ülke arasındaki ilişkilerin 1 Mart 1921'de başladığını ancak bu tarihin sadece resmi başlangıç olduğunu altını çizen Soylu, Afganistan-Türkiye dostluğunun çok geçmişe dayandığını vurguladı.



"Afganistan ve Ortadoğu'daki birçok Müslüman kardeşimiz 21. yüzyılın ikinci yarısından beri bir çatışma içinde bulunmaktadır. Bunun ne için böyle olduğunu çok iyi biliyoruz. Afganistan bulunduğu bölgenin en önemli ülkesidir. Dünyada hükümranlık kurmak isteyenler tabii ki kardeş Afganistan'ı hedef aldı." diyen Soylu, Türkiye'nin her zaman Afganistan'ın yanında yer aldığını söyledi.



Soylu, 1992'den bu yana 2 bin 837 Afgan öğrencinin Türkiye'nin burslarından faydalandığını söyleyerek, Türkiye'de eğitim görüp bugün Afganistan'da çalışma hayatına atılanlarla gurur duyduğunu bildirdi.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, iki ülke tarihinin çok eskilere gittiğine değinerek ortak değerler ve köklü geçmişi vurguladı.



"Afganistan'ın içinde bulunduğu durumda elimizden geldiğince her türlü yardım ve desteği sunmaya çalışıyoruz." diyen Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Hamid Karzai Havalimanında varlığı ve çeşitli öğretmenlerin oradaki eğitimiyle Afganistan'a desteği devam edeceklerini vurguladı.



Afgan halkının huzur ve mutluluğu için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Akar, Türk toplumunun Afganları çok sevmesinden dolayı çocuklarına Afgan adını verdiğini sözlerine ekledi.



Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Ceyhun, iki ülke tarihinin geçmişine ve bağına vurgulayarak, "Yaşasın Türk-Afgan kardeşliği" çağrısında bulundu.



Resepsiyon pasta kesimi ve Afgan mutfağından yemeklerin sunulmasının ardından sona erdi.



Afganistan 19 Ağustos 1919 tarihinde imzalanan Ravalpindi Anlaşması'yla İngiltere'den bağımsızlığını kazanmıştı.