Afganistan lideri tarihi çağrıda bulundu

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani Ahmedzai, Taliban ile barış için yürütülecek siyasi sürecin bir parçası olarak örgütün siyasi bir grup olarak tanınması gerektiğini söyledi.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani Ahmedzai, yaptığı açıklamada Taliban ile barış için siyasi sürecin bir parçası olarak anayasanın yeniden gözden geçirilmesini önerdi.

Eşref Gani Ahmedzai, siyasi süreç için Taliban'ın hükümet tarafından politik bir grup olarak tanınması, Taliban'ın da Afgan hükümetini tanıması gerektiğini söyledi.

Afganistan Devlet Başkanı, ateşkesin sürecin bir parçası olması gerektiğini söylerken, Taliban tutuklularının serbest bırakılabileceğini belirtti.

Eşref Gani Ahmedzai, Taliban'ın pazarlık masasına oturması durumunda örgüt mensuplarının pasaport ve vize alma hakkına kavuşacağını, örgütün Kabil'de ofis açabileceğini ve örgüt liderlerine yönelik yaptırımların kaldırılacağını söyledi.