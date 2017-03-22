Afgan kızı Reyhan dört kardeşine annelik yapıyor

Afganistan'daki iç karışıklık nedeniyle ülkelerini terk ederek Trabzon'a yerleşen 5 çocuklu Afgan ailenin 12 yaşındaki çocuğu Reyhan Arapzade, annesinin ölümünün ardından kardeşlerine annelik yapıyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Yenicuma Mahallesi'nde yaşayan Reyhan Arapzade, annesini 1,5 yıl önce kaybetti. Babası ve dört kardeşiyle Afganistan'dan kaçarak 6 ay önce Trabzon'a gelen Arapzade, evde kardeşlerinin tüm sorumluluğunu üstlendi.



Reyhan, okuldan gelen kardeşlerinin önce karnını doyuruyor, en küçük kardeşinin temel bakımını yapıyor, mamasını yediriyor ve onlarla oyunlar oynuyor.



Kardeşlerinden Ramin (13) ve Sümeyye (8) Arapzade okula giderken, Madi (5) ve Bünyamin (2) ise gün boyu evde ablalarıyla kalıyor. Evin en küçük ferdi Bünyamin, Reyhan'ı annesi gibi sandığı için kucağından inmek istemiyor.



"KARDEŞLERİME BAKACAK KİMSE OLMADIĞI İÇİN OKULA GİDEMİYORUM"



Reyhan Arapzade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Babam çalıştığı için 4 kardeşime ben bakıyorum. Afganistan’da 3. sınıfa kadar okudum. Okula gitmeyi istiyorum ama kardeşlerime bakacak kimse olmadığı için okula gidemiyorum." dedi.



Okula giden Ramin ve Sümeyye Arapzade, kardeşlerinin kendilerine annelik yaptığını, yemeklerini hazırladığını, çamaşırlarını yıkadığını ifade etti.



Trabzon Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ahmet Kurt, istilaların ve savaşların bedelini genelde kadınlar ile çocukların ödediğini belirtti.



"EN KISA SÜREDE OKULA GİTMESİ SAĞLANACAK"



Tarafı ve sebebi olmadıkları savaşların savurduğu çocukları Türkiye'nin ağırladığını ifade eden Kurt, "Reyhan ve kardeşleri de bu mağdur ve mazlum muhacirlerden birkaçı. Kadim bir medeniyete sahip Türkiye'nin Reyhan ve kardeşlerine sosyal refah devleti anlayışıyla yaklaşacak ve Türk çocuklarından farksız yardım ve hizmetlerde bulunacaktır." dedi.



Kurt, Reyhan'ın okula gitmesinin kendilerinin görevi olduğunu söyleyerek, bu konuda görevlilere talimat verildiğini ve en kısa sürede kız çocuğunun bu isteğinin yerine getirileceğini dile getirdi.