Afetler kesintisiz iletişimle yönetilecek

Kırşehir Valisi Şentürk: Afet Yönetim Merkezi özellikle depremlerde büyük fayda sağlayacak. TÜRKSAT'a bağlı bir uyduyla, bütün haberleşme ağı çökmüş olsa bile iletişimimiz sürecek. İnternet üzerinden bağlantı kurulmaya devam edilecek.

Kırşehir Valisi Necati Şentürk, kentte kurulan Afet Yönetim Merkezinin özellikle depremlerde büyük fayda sağlayacağını belirterek, "TÜRKSAT'a bağlı bir uyduyla bütün haberleşme ağı çökmüş olsa bile iletişimimiz sürecek. İnternet üzerinden bağlantı kurulmaya devam edilecek." dedi.



Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde kurulan Afet Yönetim Merkezinin tanıtımı dolayısıyla toplantı düzenlendi.



Merkezde incelemelerde bulunan Vali Şentürk, daha sonra İl Müdürü Metin Alpaslan'dan bilgi aldı.



Afet Yönetim Merkezinin özellikle depremlerde büyük fayda sağlayacağını vurgulayan Şentük, şöyle konuştu:



"Deprem anında haberleşme ağı çöküyor. Ankara ile AFAD ya da başbakan yardımcımızla bağlantı konusunda sıkıntı yaşanmayacak. TÜRKSAT'a bağlı bir uyduyla, bütün haberleşme ağı çökmüş olsa bile bizim iletişimimiz sürecek. İnternet üzerinden bağlantı kurulmaya devam edilecek. Bu önemli bir gelişme. Çatıda bir TÜRKSAT uydumuz daha var. Onunla da uydu telefon görüşmeleri sağlanabilecek. Yoğunluk nedeniyle telefon ağlarında kilitlenme olsa bile AFAD, ilgili kurumlarla irtibatını devam ettirecek."



Alpaslan ise merkez sayesinde herhangi bir afet ve acil durumda haberleşme ve iletişim sıkıntısı yaşamayacaklarını dile getirdi.



Merkezde Meteorolojiden anlık verileri aldıklarını belirten Alpaslan, şunları kaydetti:



"Altta da Anadolu Ajansımızın anlık haber akış sistemi var. TRT Haber'in de görüntülü haber akışı bulunuyor. Nöbetçilerimizle 24 saat hizmet veriyoruz. Görüntülü konuşma da yapabiliyoruz. Herhangi bir afet durumunda video konferans yöntemiyle direkt başbakan yardımcımız ve AFAD başkanımızla bağlantı kuruyoruz. Uydu antenimiz ve uydu telefonlarımız sayesinde iletişim sistemleri çöktüğünde bile 24 saat bağlantı kurabileceğiz."