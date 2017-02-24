AFAD sınırın sıfır noktasına dev lojistik depo kuruyor

Türkiye, Suriye'deki savaş mağdurlarına yönelik gerçekleştirdiği yardımları daha koordineli şekilde hayata geçirmek için sınırın sıfır noktasına 66 dönüm büyüklüğünde dev bir lojistik depo inşa ediyor.

Türkiye, Suriye'deki savaş mağdurlarına yönelik gerçekleştirdiği yardımları daha koordineli şekilde hayata geçirmek için sınırın sıfır noktasına 66 dönüm büyüklüğünde dev bir lojistik depo inşa ediyor.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yaklaşık 6 yıl önce Suriye'de başlayan savaşla insani yardımlar konusunda şefkat elini esirgemeyen Türkiye, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için yeni bir döneme geçiyor.



"Açık kapı politikası" düşüncesiyle din, dil ve ırk ayırımı yapmaksızın 2 milyondan fazla savaş mağduru Suriyeliye kucak açan Türkiye, kendi ülkesinde kalan Suriyelilere de yardımlarına devam ediyor.



Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör unsurlarından temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki bölgede yardımların daha sağlıklı ulaştırılması için harekete geçen Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde sınırın sıfır noktasındaki Çobanbey ilçesinde büyük bir lojistik depo merkezi inşa ediliyor.



Temeli kısa bir süre önce atılan ve duvar örme aşamasına geçilen deponun, kısa zamanda bitirilmesi için hummalı bir çalışma yürütülüyor.



YARIM MİLYONDAN FAZLA İNSANA ULAŞACAK



Toplam 66 bin 266 metrekarelik alanda inşa edilen merkezde, kuru gıda ve soğuk hava depoları, fırın, un depoları gibi bölümler olacak. Merkez sayesinde gönderilen gıdaların bozulma tehlikesi ortadan kaldırılırken yardımların daha koordineli şekilde ihtiyaç sahiplerine dağıtılması sağlanacak.



Depoda muhafaza edilen yardımların yaklaşık 530 bin ihtiyaç sahibi Suriyeliye ulaştırılması hedefleniyor.



Türkiye'de yetkililer tarafından 24 saat izlenecek merkezin etrafına ise iki metre yüksekliğinde güvenlik duvarı inşa ediliyor.