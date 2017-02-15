Dick Advocaat: Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, takımıyla bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni gelecek sezon da Spor Toto Süper Lig'i kazanmak istediğini söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Krasnodar takımıyla yarın yapacakları ilk maç öncesi karşılaşmanın oynanacağı Krasnodar Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.



Hollandalı teknik adam, bir gazetecinin "Bu sezon hedefiniz UEFA Avrupa Ligi'ni mi kazanmak yoksa ligde Beşiktaş'ı geçip mutlu sona mı ulaşmak?" sorusuna şu cevabı verdi:



"Aslında 'İkisini de.' demek kolay cevap olurdu. Gazeteci arkadaşımız tek seçeneğimiz olduğunu vurguladı. Bazen hayatta tek seçenek vardır. Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni, gelecek sezon da ligi kazanmak isterim."



Krasnodar'ın iyi bir takım olduğunu aktaran Advocaat, "Bu turun ilk maçı, bizim için büyük önem teşkil ediyor. İyi bir skor almak için sahaya çıkacağız. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Önümüzdeki haftaya kadar bekleyemeyiz." diye konuştu.



Sahaya galibiyet için çıkacaklarını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Bunu kontra atakla ya da başka bir şekilde alabilirsiniz. Kontra atak oynayabilirsiniz ya da dün Paris Saint Germain'in Barcelona yarı alanında yaptığı gibi oynayabilirsiniz. Biz ikisinin arasında bir oyun tarzını tercih edeceğiz. Rakibimiz kendi yarı sahasında oynayacaktır." şeklinde görüş belirtti.