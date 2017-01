Advocaat, Aatıf'a sahip çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'de Adanaspor'la 2-2 berabere kalıp, lider Medipol Başakşehir'in 7 puan gerisine düşmelerine rağmen şampiyonluk için inancını koruduğunu söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Advocaat, ilk yarıda çok kötü oynadıklarını ikinci devredeki mücadelelerinin ise galibiyet için yeterli olmadığını belirtti.



Takımıyla bir şeyler yapabileceğine ancak takviyeye ihtiyaç duyduklarını anlatan Hollandalı teknik adam, şöyle konuştu:



"Tabii ki şampiyonluk inancımı koruyorum. İnanmasan bırakırsın bu işi. Hala bu takımla bir şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Bir şeyler değişmesi lazım takımda. Bunun için çalışıyoruz. Her şey istediğiniz gibi gitmiyor bazen. Bu kadroya bazı eklemeler yapmalıyız. Şampiyonluğa inancımı sürdürüyorum. Adanaspor'a saygı duyuyorum ama kendi sahamızdaki maçları kazanmalıyız. İlk yarıda kötü bir oyun sergiledik. İkinci yarı iyi bir skor için mücadele ettik. 3-2 için şans ihtiyacımız vardı, olmadı. İlk yarıdaki futbolumuzdan dolayı mutsuzum."



- "HAKEMLER BELKİ DE KORKUYORDUR"



Dick Advocaat, maçın sonuna eklenen 6 dakika uzatmanın yeterli olmadığını savundu.



Adanasporlu futbolcuların ikinci yarıda çok fazla yere düştüğünü ve kalkmadığını aktaran Advocaat, "İlk yarıda yüzde yüz bir penaltı pozisyonumuz var. İkinci yarı maç 20 dakikaya yakın oynandı. Hakemler belki de korkuyorlar 10-15 dakika uzatma göstermeye. Maçı tekrar izlesinler, rakip oyuncuların yerde olduğunu görebilirler. Hakem saha içinde bir şey yapmak için bulunuyor. Rakibe bu konuda anlayış gösterebilirim ama hakem karar verecek. Sadece 6 dakika uzattı, yanlıştı. Hakemi suçlamak için burada değilim. Hakemi düşünmeyerek kendi oyunumuza bakmamız gerekiyor." diye konuştu.



Alt sıralardaki takımlara Kadıköy'de puan kaybettiklerinin hatırlatılması üzerine Advocaat, "İçeride alt sıradaki takımlara puan kaybetmemelisiniz. Umarım bir şeyleri önümüzdeki haftalarda değiştirebiliriz. Son 5 dakikada 3 topumuz çizgiden çıktı. Stoperi çıkardık, hücum ettik. Her türlü riski aldık. Pozisyonlarda şans da yanımızda olmalıydı. Sadece şans değil bunu biliyorum. Şans da futbolun parçası, hakem de futbolun parçası." ifadelerini kullandı.



- "AATIF'I SUÇLAMIYORUM"



Advocaat, maçta etkisiz bir performans ortaya koyan ve taraftarın ıslıkladığı futbolcusu Aatıf Chahechouhe'yle ilgili şunları kaydetti:



"Aatıf'ı kesinlikle suçlamıyorum. Özellikle ilk yarı tüm diğer futbolcularla aynıydı. Son 2 gün antrenmanlarda çok iyiydi. Sağ tarafta Lens, solda Aatıf katkı sağlar, diye düşündüm. Çok da iyi bir seçenek değilmiş. Aatıf'ı suçlamıyorum kesinlikle. Oyuna hükmetmemiz gerektiği anlarda sıkıntı yaşıyoruz. Bu sorunun nedenini daha sonra açıklayacağım, şimdi değil."



"10 numaraya mı yoksa tribünleri dolduracak 12 numaraya mı daha çok ihtiyacınız var?" sorusuna Advocaat, şu cevabı vererek sözlerini tamamladı:



"İkisine de ihtiyacımı var. Fenerbahçe gibi bir kulüp 30-40 bin taraftara oynamalı her zaman. Şu an 10-12 bin kitle önünde oynuyoruz. Bu duruma çok şaşırdığımı söyleyebilirim. Hollanda'da Fenerbahçe'nin maçlarını izlerken hep tıklım tıklım tribünler görmüştüm. Bu konu beni üzdü, şaşırttı. Açıkçası hem 10 hem de 12 numaraya (taraftar) ihtiyacımız var."