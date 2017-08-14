Adıyaman'da terör uygulaması

Bölücü terör örgütü PKK’nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle oluşabilecek olayların önüne geçebilmek amacıyla kent merkezinde terör uygulaması başlatıldı.

Adıyaman'da polis, şehir merkezinde bölücü terör örgütü PKK'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla terör uygulaması yapıyor.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün, kent merkezinde saat 20.00’de başlattığı uygulamaya 60 personel katıldı.



Özel Harekat polisleri ve zırhlı araçların da yer aldığı uygulamada, il merkezinin belirli noktalarında, şüphe duyulan vatandaşların kimlik sorgulaması yapıldı ve çantalarıyla üzerleri arandı.



Ekipler, PKK'nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle oluşabilecek olayların önüne geçebilmek amacıyla kafe, kıraathane ve çeşitli mekanlarda yaklaşık 150 şahsı sorguladı ve 48 araçta inceleme yaptı.



Uygulama, şehir merkezindeki 5 noktada devam ediyor.