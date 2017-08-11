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11 Ağustos 2017 19:46 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2017 19:48

Adıyaman'da terör operasyonu

Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda biri Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da terör operasyonu

Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda biri Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezinde ve Kahta ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, biri Suriye uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri, araç ve üst aramalarında çok sayıda çeşitli dijital malzemeler ele geçirildi.

Etiketler: adıyamanda terör operasyonu


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