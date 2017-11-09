Adıyaman'da "hurma" hasadı başladı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde "cennet elması" olarak adlandırılan "hurma" hasadına başlandı.

İlçeye bağlı Karaburun, Azaplı, Kekikli ve İnekli köylerinde bin dönümlük arazi üzerinde 20 yıl önce dikimi yapılan Hurma ağaçlarının hasadına başlandı.



10 dönümlük arazi üzerine fidesi dikilen ve Gölbaşı Tabiat Parkı sahil kenarında bulunan hurmaların hasadı, Karaburun ve Azaplı köylerinde başladı.



Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Karaburun, Azaplı, Kekikli ve İnekli köylerinde hurma yetiştiriciliği yapıldığını ve şu anda 4 bin 500 ton hurma hasadının devam ettiğini belirtti.



Yıllık hasadın 4 bin 500 ton olduğunu ve çiftçilerin kooperatif kuramadıkları için ürünün çok ucuza alıcı bulduğunu ifade eden Güven, şöyle konuştu:



"Rekolte yıllık 4 bin 500 ton civarında. Ağaçlarımız da 100 ile 140 kilogram arasında hurma veriyor. Burada 50 aile hurmadan geçimini sağlamakta. Çiftçilerimiz kendi imkanları ile kendi ürettiklerini Mersin bölgesi ağırlıklı olarak birçok ile satıyor. Trabzon, Denizli, Ankara, Antalya ve Hatay'da ılıman iklime sahip illerde hurma yetiştiriliyor."



Üreticilerden Muhterem Taymur ise Gölbaşı ilçesi ikliminin hurma yetiştirmeye elverişli olduğunu, ilçede yoğun hurma yetiştiriciliği yapıldığını kaydetti.



