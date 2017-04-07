Adıyaman'da güvenlik korucuları yemin etti

Adıyaman merkeze bağlı 36 köyde görev yapacak 182 güvenlik korucusu düzenlenen törende yemin ederek göreve başladı.

Adıyaman merkeze bağlı 36 köyde görev yapacak 182 güvenlik korucusu düzenlenen törende yemin etti.



Güvenlik korucusu Feyzullah Ataman'ın "Bayrak" adlı şiiri okuduğu törende, 182 korucu arasında tek kadın olan 19 yaşındaki Berfin Taştan, giydiği askeri kamuflajla Vali Abdullah Erin'e asker selamı verdi.



Okunan şiirlerin ardından güvenlik korucuları, Türk bayrağı ve silahın bulunduğu masaya ellerini koyarak yemin etti.



Vali Erin, burada yaptığı konuşmada, köyde geçici korucuların yerine sürekli güvenlik korucuların olduğunu söyledi.



Güvenlik korucularının jandarma, emniyet teşkilatı ve silahlı kuvvetler mensuplarıyla omuz omuza mücadele ettiğini ifade eden Erin, şöyle konuştu:



"Jandarma ekiplerinin üzerinde hangi kıyafet varsa, hükümetimiz bu korucu kardeşlerimize aynı kıyafetlerin verilmesini uygun gördü. Bu kardeşlerimizin eline terörle mücadelede etkin mücadeleyi sağlayacak silahlı donanım var. Koruculara verilen silahlar ve sağlanan bu imkanlarla, jandarmamız ile gerek Adıyaman'da, gerekse Türkiye'nin dört bir köşesinde terör ve teröristin tamamı ortadan kaldırılıncaya kadar verilecek mücadelede çok önemli ve hayırlı görevler ifa edilecek."



Adıyaman'da 500'ün üzerinde korucunun emekli olduğunu dile getiren Abdullah Erin, emekli olan korucuların yerine mevzuatın öngördüğü korucu emeklilerin çocuklarına öncelik verdiklerini, yaş sınırına takılmayanları almak istediklerini kaydetti.



İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ise güvenlik korucularına seslenerek, "Görevlerinizi yerine getirirken muhtaç olduğunuz kudretin asil kanda mevcut olduğunu asla unutmayınız. Bu vatanı korumak için uyanık olunuz. Hainlerin bu güzel vatana her zaman bir tuzakları olduğunu asla hatırınızdan çıkarmayınız. FETÖ, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütleri kullanılarak güzel vatanımız parçalanmak istenmiş, yüce milletimizin demokrasiye ve vatanına olan bağlılığı sayesinde hainlerin emelleri boşa çıkartılmıştır." ifadelerini kullandı.