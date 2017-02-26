Adıyaman’da firari 2 kişi yakalandı

Adıyaman’da biri cezaevi firarisi diğeri hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Alınan Bilgiye göre, dün Adıyaman Açık Cezaevinden dün firar eden Osman Tangun'un Fatih Mahallesi'nde bir adreste olduğu bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.



Operasyonda, yakalanan Tangun, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



Öte yandan ekipler, Yavuzselim Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan kişi yaya olarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonrası yakalanan kişinin yapılan kimlik kontrolünde 7 ayrı suçtan aranması ve hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Umut Akman olduğu belirlendi.



Gözaltına alınan Akman da işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.