Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütünün talebe, bölge ve askeri öğrenci yapılanmasına yönelik soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün talebe, bölge ve askeri öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.



Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Terör örgütünün talebe, bölge ve askeri öğrenci yapılanmasına üye oldukları iddiasıyla A.D, O.B, G.I, A.T. ve R.Ö. gözaltına alındı.