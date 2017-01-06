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06 Ocak 2017 09:40 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2017 09:59

Adıyaman'da DEAŞ ve FETÖ operasyonu

Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda da 10 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da DEAŞ ve FETÖ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde terör örgütü DEAŞ üyelerinin kaldığını tespit ettiği evlere operasyon düzenledi.

Operasyonda A.P, M.P, H.A, M.Ç, A.P. ve K.K. gözaltına alındı. Zanlıların evlerindeki aramada örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

FETÖ/PDY OPERASYONU

Adıyaman merkezli 6 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda zabıt katipliği il sorumlularının da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Adıyaman merkezli Ankara, Siirt, Bingöl, Hatay ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslene eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda toplam 10 kişi gözaltına alınırken, Adıyaman'da yakalanan 3 şüpheli sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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