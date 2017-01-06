Adıyaman'da DEAŞ ve FETÖ operasyonu
Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda da 10 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde terör örgütü DEAŞ üyelerinin kaldığını tespit ettiği evlere operasyon düzenledi.
Operasyonda A.P, M.P, H.A, M.Ç, A.P. ve K.K. gözaltına alındı. Zanlıların evlerindeki aramada örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
FETÖ/PDY OPERASYONU
Adıyaman merkezli 6 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda zabıt katipliği il sorumlularının da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Adıyaman merkezli Ankara, Siirt, Bingöl, Hatay ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslene eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda toplam 10 kişi gözaltına alınırken, Adıyaman'da yakalanan 3 şüpheli sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.