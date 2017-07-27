Adıyaman’da bulunan bin 500 yıllık mozaik taşınacak

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan yaklaşık bin 500 yıllık mozaiğin, Gaziantep Müzesine taşınması için çalışma başlatıldı.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, yaptığı açıklamada, 5. yüzyıla ait mozaiğin, Adıyaman Müzesinde yer olmadığı için Gaziantep Müzesine taşınacağını söyledi.



Kazı çalışmalarına başladıklarını belirten Alkan, şu bilgileri verdi:



"Burada 4 satır Grekçe bir yazıt vardı. Bu yazıt Ege Üniversitesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümünden Prof. Dr. Cumhur Tanrıver tarafından Türkçeye çevrildi. Yazıtta 'Bu kutsal kilise, pek ulu ve kutsal Maranas’ın buraya geldiği zaman, onun yardımı ile mozaikle bezendi' yazıyor. Maranas adına bakıldığı zaman buradaki kilisenin Süryani kilisesi olduğu ortaya çıkmaktadır. Hem yazı tipine hem de mozaiğin stiline baktığımız zaman ise milattan sonra 5.yüzyıla tarihlendirebiliyoruz."



Alkan, kazı çalışmalarının yaklaşık 15 gün süreceğini sözlerine ekledi.



