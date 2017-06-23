Adıyaman'da "bayram taplaması" telaşı

Ramazan Bayramı'nda Adıyaman'da misafirlere tatlı ve kurabiye yerine ikram edilen "taplama" adlı yiyecek için fırınlarda iftardan sahura kadar mesai yapılıyor.

Adıyaman'da fırın ustaları, bayrama özel evde hazırlanıp odun fırınlarında pişirilen "taplama" dolayısıyla yoğunluk yaşıyor.



Uzun yıllardan beri evlerde un, yumurta, yoğurt, şeker ve susam karışımından yapılan, kırsal bölgede tandırda, şehir merkezlerinde ise odun fırınında pişirilen "bayram taplaması" telaşı başladı.



Kahta ilçesinde bu geleneği sürdüren fırın ustaları, ramazanın son günlerinde gece mesaisi yapıyor.



İlçedeki fırıncılar akşam iftarını açtıkları fırınlarında sahura kadar bayram taplaması için çalışıyor.



Bayramda misafirlere tatlı ve kurabiye yerine ikram edecekler



Fırıncı Ziya Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taplamaların bayramlarda misafirlere tatlı ve kurabiye yerine verildiğini söyledi.



Son bir haftadır sabaha kadar taplama pişirmek için çalıştıklarını belirten Duran, "Tabii ki bu taplamanın da çok çeşidi vardır ama hepsinin adı bayram taplaması diye geçiyor." dedi.



Bayram taplaması geleneğinin asırlardır sürdüğünü kaydeden 75 yaşındaki Hatice Fırat ise taplamanın yapılışını küçük yaşta annesinden öğrendiğini aktardı.



Bayram denilince akla ilk gelen yiyeceğin taplama olduğunu ifade eden Abdulkadir Aydın da Kahta'da herkesin bayrama son bir hafta kala evinde hazırladığı hamuru taplama haline getirdiğini anlattı.



Aydın, taplamaların fırınlarda ateşin önünde adeta nar gibi kızartılarak pişirildiğini, yorulmalarına rağmen bu geleneği sürdürmekten mutlu olduklarını dile getirdi.