Adıyaman'da 5,5 büyüklüğünde deprem

AFAD Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 14.07'de Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem oldu.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde, bugün saat 14.07'de merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.



Depremin 11,3 kilometre derinlikte oluştuğu bildirildi.



Aynı bölgede saat 14.18'de ise 4,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.



BAZI KÖYLERDE HASAR OLUŞTU



Adıyaman Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Başkanı Osman Ertuğrul Altuğ, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen depremle ilgili hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "İlçeye bağlı bazı köylerde hasar olduğu yönünde bilgiler var. Can kaybı olduğuna dair henüz bilgi gelmedi." dedi.



Altuğ, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde saat 13.07'de 5,5 büyüklüğünde depremin ardından Vali Abdullah Erin başkanlığında kriz merkezi oluşturulduğunu bildirdi.



Ekiplerinin Samsat ilçesinde çalışma yaptığını ifade eden Altuğ, "Hasar tespit çalışmaları sürüyor. İlçeye bağlı bazı köylerde hasar olduğu yönünde bilgiler var. Can kaybı olduğuna dair henüz bilgi gelmedi." dedi.



Altuğ, ekiplerine çevre illerden de ekiplerin destek verdiğini aktardı.



Bu arada, deprem nedeniyle Adıyaman merkezdeki Musalla Caddesi'nde bulunan Musalla Camisi'nin minaresinde hasar meydana geldi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, bazı bölümlerinde çatlamalar görülen minareyi yıkmak için çevrede güvenlik önlemi aldı.



Musalla Mahallesi'nde bir evin çatısında da hasar meydana geldiği öğrenildi.