Adıyaman merkezli 5 ilde DEAŞ operasyonu

Adıyaman merkezli 5 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Suriye'deki çatışma bölgelerindeki teröristlerle irtibatlı oldukları, örgütsel toplantılar düzenleyerek propaganda yaptıkları ve terör örgütüne eleman kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik Adıyaman, İstanbul, Manisa, Gaziantep ve Samsun'da 84 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Diğer 8 kişi adliyeye sevk edildi.



Adliyeye sevk edilenlerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Adıyaman merkezli 5 ilde 5 Şubat Pazar günü terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.