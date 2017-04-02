Adil Öksüz'ün yargılanmasına yarın başlanacak

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliğini işgal eden 196 asker ve 2 sivil ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün de bulunduğu 200 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması yarın yapılacak.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliğini işgal eden 196 asker ile aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün de bulunduğu 200 sanık hakkında açılan davanın görülmesine yarın başlanacak.



FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliğini işgal eden 121'i tutuklu 196 asker ve 2 sivil ilk kez hakim karşısına çıkacak. Örgütün elebaşı Fetullah Gülen ve "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün ise gıyaben yargılanmasına başlanacak. Türkiye'nin dört bir yanında yaklaşık 8,5 aydır aranmasına devam edilen 15 Temmuz darbe girişiminin "Sır kutusu" Adil Öksüz, ilk kez gıyaben yargılanmaya başlanmış olacak.



SPOR SALONU, DURUŞMA SALONUNA ÇEVRİLDİ

Sanık sayısı fazla olduğu için duruşmalar, Ferizli Spor Salonu'nda yapılacak. Salon, kameralar ile LCD monitörler, farklı şehir veya lokasyonlardaki mahkemelerle iletişimi sağlayacak Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) gibi teknik cihazlarla donatıldı.



Duruşmaları takip etmek isteyen vatandaşlar, arama noktasından geçerek duruşmayı izleyecek. Polis ve jandarma ekipleri ise duruşma salonunun çevresinde geniş güvenlik önlemleri alacak.



Salona, tutuklu sanık, hakim ve savcı ile izleyici olmak üzere üç bölümden giriş sağlanabilecek. Akredite edilen gazeteciler de kendilerine ayrılan basın bölümünde duruşmayı takip edebilecek.



159 SANIK HAKKINDA BİRER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı, başsavcı vekili ve 5 savcı tarafından hazırlanan ve Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen bin 353 sayfalık iddianamede, TCK'nın "anayasayı ihlal" suçunu düzenleyen 309 ile "kasten öldürme" suçunu düzenleyen 81 ve 35. maddeleri uyarınca, firari sanıklar Fetullah Gülen ve Adil Öksüz ile meslekten ihraç edilen eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Binbaşı Ali Şahin, Üsteğmen Kayhan Demir, Yarbay İsmail Öcal hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet 190 yıl 6 aydan 319 yıla ve 149 şüpheli hakkında ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 185 yıl 6'şar aydan 314'ar yıla kadar hapis cezası istendi.



Ayrıca, subay, astsubay, erbaş ve erlerden oluşan 41 şüpheli hakkında da çeşitli suçlardan hapis cezaları talep edildi.



Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un da müşteki olarak yer aldığı iddianamede, valiliğin işgali sırasında yaralanan 19 vatandaş da mağdur olarak yer aldı.



ADİL ÖKSÜZ İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Sakarya'da hazırlanan ilk iddianamede, FETÖ elebaşısı Gülen ve örgütün "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz hakkında, "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı örgüt kurma ve yönetme, adam öldürmeye teşebbüs, kamu malına zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından 190 yıl 6 aydan 319 yıla kadar hapis cezası talep edildi.



İddianamede, Öksüz'ün örgütün "hava kuvvetleri imamı" ve FETÖ'nün yöneticisi konumunda olduğu vurgulandı.



Adil Öksüz'ün FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den almış olduğu talimat doğrultusunda darbe girişimini yöneten kişilerden olduğu, gözaltına alınmasından sonra Sincan Batı Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldığı ve kaçtığı belirtilen iddianamede, "FETÖ/PDY bünyesi içerisinde yönetici pozisyonunda idare eden firari şüpheli Adil Öksüz'ün Sakarya ilinde gerçekleştirilmek istenen darbeye teşebbüs girişiminden de sorumlu olduğu anlaşılmıştır. Tüm dosya kapsamına göre şüpheli Öksüz'ün anayasal düzeni cebir şiddet kullanarak ortadan kaldırmaya veya başka bir düzen getirmeye teşebbüste bulunmuş olması nedeniyle anayasayı ihlal ve atılı diğer suçları işlediği anlaşılmıştır." ifadeleri yer aldı.



Öksüz'ün Sakarya'daki olaylarda zanlılarla fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, örgüt yöneticisi konumunda bulunduğundan emrinde bulunan diğer şüphelilere talimat verdiği vurgulanan iddianamede, "FETÖ'nün mahalli yönetici konumunda olması nedeniyle örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan ayrıca fail olarak cezalandırılacağı hükmü de göz önüne alınır." denildi.



İddianamede, askeri araç ve silahların darbeye teşebbüs ile diğer eylemlerde kullanıldığı belirtilerek, Öksüz'ün diğer şüphelilerle fikir ve eylem birliği içerisinde hareket edip örgütlü şekilde cebir ve şiddet kullanarak anayasayı ihlal suçunu işlediğinin anlaşıldığı kaydedildi.



FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkartılan Öksüz'ü arama çalışmaları, jandarma ve polis ekiplerince ülkenin dört bir yanında yaklaşık 8,5 aydır sürdürülüyor.



