Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 28 kişi hakkında iddianame tamamlandı

Darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve biri Başbakanlık müşaviri 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi.