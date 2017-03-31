Adil Öksüz ve akrabalarının ByLock kullandığı ortaya çıktı

Darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili iddianamede, iki numaralı şüpheli Adil Öksüz'ün, şüphelinin eşi Aynur Öksüz, kardeşi Mehmet Öksüz ve kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın da ByLock kullandığı tespiti yer aldı.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili iddianamede, iki numaralı şüpheli Adil Öksüz'ün FETÖ/PDY mensuplarınca örgüt iletişimi amacıyla oluşturulan ByLock yazılımını kullandığı, şüphelinin eşi Aynur Öksüz, kardeşi Mehmet Öksüz ve kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın da ByLock kullanıcısı olduklarının anlaşıldığı tespiti yer aldı.



21 TEMMUZ'DA ABD BAŞKONSOLOSLUĞU'NDAN ARANDI



Adil Öksüz'ün HTS kayıtlarından, 21 Temmuz 2016 saat 10.22'de ABD Başkonsolosluğu'ndan arandığı, Öksüz'ün telefona yanıt vermediği, görüşmenin yapılamadığının belirlendiği kaydedildi.



19 TEMMUZ'DA SAKARYA AKYAZI'DAKİ BAZ İSTASYONUNU KULLANDI



İddianameye göre, Öksüz'ün HTS kayıtlarından, 18 Temmuz 2016'da saat 08.01'de Esenboğa Havalimanındaki, saat 09.27'de ise Sabiha Gökçen Havalimanındaki baz istasyonundan hizmet aldığı tespit edildi. Öksüz, aynı gün saat 11.10 ve 22.48'de İstanbul Üsküdar, saat 23.47'de İstanbul Atatürk Mahallesinde baz hizmeti aldıktan sonra ertesi gün, 19 Temmuz'da saat 12.43'te Sakarya Akyazı'daki baz istasyonunu kullandı.



Adil Öksüz, Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Acelle Yaylası'nda İl Jandarma Komutanlığınca aranmıştı.Adil Öksüz, Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Acelle Yaylası'nda İl Jandarma Komutanlığınca aranmıştı.



19 AĞUSTOS 2014'TE BYLOCK PROGRAMINI YÜKLEDİ



İddianamede, Öksüz'ün HTS kayıtlarından, 19 Ağustos 2014'te ByLock programını yüklediği ve kullandığının ortaya çıktığı belirtildi.