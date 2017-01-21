Adanaspor'un Timsah avı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adanaspor, deplasmanda Bursaspor'u 1-0 yendi.

12. dakikada gelişen Bursaspor atağında Jouquera'nın sağ kanattan Adanaspor ceza sahası içine yaptığı ortada Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

27. dakikada Magaye'nin ara pasıyla sol çaprazdan Bursaspor ceza sahasına giren Vinicius'un vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Harun Tekin'de kaldı.

31. dakikada Bursaspor atağında Jorquera'nın Adanaspor ceza sahası içine ara pasında Deniz Yılmaz'ın dokunamadığı top, Kubilay Kanatsızkuş'un önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta ise meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

58. dakikada Bursaspor'un sol kanattan kazandığı serbest vuruşu Jorquera kullandı. Bu oyuncunun Adanaspor ceza sahası içine yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde İsmail Konuk'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Itandje'de kaldı.

63. dakikada yeşil-beyazlıların sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşu Batalla kullandı. Bu oyuncunun ceza sahası içine gönderdiği topu kaleci Itandje yumruklayarak uzaklaştırdı.

78. dakikada Batalla'nın ara pasıyla Adanaspor ceza sahası içine giren Jorquera'nın vuruşunda Viera'ya çarpan top, kornere çıktı.

84. dakikada konuk takım öne geçti. Gelişen konuk takım atağında, Bekir Yılmaz'ın sağ kanattan ortaladığı topa Magaye, ceza sahasında vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

89. dakikada Bekir Yılmaz'ın yine sağ kanattan gönderdiği pasla ceza sahası içinde buluşan Magaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşma konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan, maçın bitiş düdüğüyle Bursasporlu taraftarlar, aleyhine tezahüratlar yaptıkları yönetim kurulu ve teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nu istifaya davet etti.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir

Bursaspor: Harun Tekin, Erdem Özgenç (Dk. 78 Jovic), İsmail Konuk, Ertuğrul Ersoy, Aziz Behich, Faty, Şamil Çinaz (Dk. 69 Stancu), Batalla, Jorquera, Kubilay Kanatsızkuş, Deniz Yılmaz (Dk. 83 Sercan Yıldırım)

Adanaspor: Itandje, Digao, Viera, Renan Diniz, Sami Can Keskin, Tevfik Altındağ, Foguinho, Bekir Yılmaz (Dk 90+3 Ahmet Bahçıvan), Ronei (Dk. 87 Cem Özdemir), Vinicius (Dk. 63 Ahmet Dereli), Magaye

Gol: Dk. 84 Magaye (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 2 İsmail Konuk, Dk. 88 Faty, Dk. 89 Aziz Behich (Bursaspor), Dk. 36 Viera, Dk. 45+1 Bekir Yılmaz, Dk. 90 Digao (Adanaspor)