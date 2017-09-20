Adana'daki FETÖ/PDY operasyonu

Gözaltına alınan 45 zanlıdan aralarında eski dekan yardımcısı ve avukatların da bulunduğu 18 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 45 zanlıdan aralarında eski dekan yardımcısı ve avukatların da bulunduğu 18 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma doğrultusunda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen şüphelilerden 18'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Aralarında eski dekan yardımcısı İ.H.G. ve avukatların da bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Diğer şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.



Gözaltına alınan 45 şüpheliden daha önce 11'i adliyeye sevk edilmiş, biri tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.