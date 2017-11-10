Adana'daki FETÖ/PDY davası

"Silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütüne finans sağlamak" suçlarından haklarında 25'er yıla kadar hapis cezası istenen, aralarında eski askerlerin de yer aldığı 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, aralarında eski askerlerin de yer aldığı 3'ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.



Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütüne finans sağlamak" suçlarından haklarında 25'er yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanıklar Nazif Ç. ve Ersin B. hazır bulundu, İbrahim Y. ile tutuklu olduğu Hatay'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kurulan duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar da katıldı.



Sanık Nazif Ç, savunmasında dosyada çoğunlukla eski askeri personelin bulunduğunu belirterek, "Bu dosya içinde nasıl yer aldığımı anlamış değilim. Tahliyemi istiyorum." dedi.



Sanık Ersin B. de hakkındaki ByLock raporlarının çelişkili olduğunu ileri sürdü.



Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.