Adana'da Uyuşturucu Operasyonu

Uyuşturucu temin ettikleri ve sattıkları ileri sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Amirliğine bağlı timler, uyuşturucu satıcılarına yönelik 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

TOMA ve zırhlı araçların da kullanıldığı operasyonda 14 zanlı yakalandı.

Uyuşturucu temin ettikleri ve sattıkları ileri sürülen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 30 gram eroin, 30 uyuşturucu hap, bir av tüfeği, 10 tabanca fişeği, çalıntı olduğu belirlenen motosiklet ve uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda eldiven ve poşet ele geçirildi.

Kaynak: AA