Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da hafif ticari aracın tankere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Niyazi Yurdakul yönetimindeki 01 EKT 96 plakalı hafif ticari araç, merkez Sarıçam ilçesi D-400 karayolundaki polis uygulama noktasında yavaşlayan Fatih Aydoğan yönetimindeki 01 AHU 13 plakalı tankere arkadan çarptı.



Yaralanan sürücü Yurdakul ve yanındaki Aysel Uludağ'a (31) ilk müdahaleyi uygulama noktasında görev yapan polis memurları yaptı.



Uludağ hayatını kaybetti, yaralı sürücü Yurdakul ise Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.