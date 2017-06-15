Adana'da terör örgütü PKK operasyonu

Kent merkezi ve Ceyhan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 2'si kadın 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 14 zanlı gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, emniyet güçleri, terör örgütü PKK'ya yönelik kent merkezinde ve Ceyhan ilçesinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Terör, özel harekat, çevik kuvvet ve Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünden çok sayıda ekibin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 2'si kadın 14 şüpheli yakalandı.



Ekipler, bazı şüphelilerin evlerinde patlayıcıya karşı duyarlı "dedektör" köpekle arama yaptı. Aramalarda herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı.



Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.



Şüphelilerin, sokak eylemlerini organize ettiği ve örgütü yeniden toparlamaya çalışarak yeni eylem hazırlığı yaptığı iddia edildi.