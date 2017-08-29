Adana'da terör operasyonu

Adana'da PKK/KCK ve diğer terör örgütlerine üye oldukları ve sosyal medya üzerinden bu örgütlerin propagandasını yaptığı iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK ve diğer örgütlerin propagandasını yaptığı ve bu örgütlere üye oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.



Yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adana Adli Tıp Birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerle birlikte kullandıkları cep telefonlarına da el konulduğu öğrenildi.