Adana'da terör operasyonu

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 22 kişi yakalandı.

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik kentte belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Özel Harekat görevlilerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, zırhlı araç ve uzun namlulu silahlarla sokaklarda güvenlik önlemi aldı.



Operasyon kapsamında, 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 22 kişi gözaltına alındı.



Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.



Aranan 6 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.