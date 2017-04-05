Adana'da terör operasyonu

Adana'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden, terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen şahıslara yönelik çalışma başlattı.



ADANA'DA TERÖR OPERASYONU



Şafak vakti belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı, 6 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.



Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildiği öğrenildi.



Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.