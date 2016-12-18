Adana'da polisten kaçan sürücü yakalandı

Adana'da uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü, polisin yarım saatlik takibi sonucu yakalandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınlarında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.



Araç sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine bir ekip, otoyolda şüpheli aracın peşine düştü. Şüpheli aracın plakası ve kaçış istikameti telsizden anons edilerek çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.



Otoyoldan çıkarak merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'ne yönelen otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu.



Polis ekipleri kısa süre sonra aracı bir apartmanın garajında park halindeyken buldu.



Otomobilin etrafını çeviren polisler, sürücü Ö.Ö'yü gözaltına aldı.



Sürücü, polislere aracının evrakları eksik olduğu için kaçtığını öne sürdü.



Polis araçta yaptığı aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

Kaynak: AA