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20 Mart 2018 09:32 | Son Güncelleme: 20 Mart 2018 09:42

Adana'da otomobil şarampole devrildi

Adana'da şarampole devrilerek yanan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti.

Adana'da otomobil şarampole devrildi

Alınan bilgiye göre, plakası belirlenemeyen Hasan Kaya yönetimindeki otomobil, Adana-Karataş ilçesi karayolunda şarampole  devrildi.

Etiketler: Adanaşarampol


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