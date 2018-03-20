Adana'da otomobil şarampole devrildi
Adana'da şarampole devrilerek yanan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, plakası belirlenemeyen Hasan Kaya yönetimindeki otomobil, Adana-Karataş ilçesi karayolunda şarampole devrildi.
Alınan bilgiye göre, plakası belirlenemeyen Hasan Kaya yönetimindeki otomobil, Adana-Karataş ilçesi karayolunda şarampole devrildi.
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