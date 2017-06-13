Adana'da mevsimlik işçilere yönelik "huzur" uygulaması

Adana'da mevsimlik işçilere yönelik "huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde mevsimlik işçilerin kaldığı mahallelerde 400 polisle "huzur" uygulaması yapıldı.



Özel harekat, çevik kuvvet, narkotik, asayiş ve güvenlik şube ekiplerinin katıldığı uygulamada, TOMA araçları eşliğinde yaklaşık bin çadır kontrol edildi.



Suriyeli ve Türk vatandaşların GBT sorgulamasını yapan ekipler, şüpheli otomobillerde de arama yaptı.



