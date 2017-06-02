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02 Haziran 2017 21:30 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2017 21:32

Adana'da jandarma minibüsü devrildi

Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma minibüsünün devrilmesi sonucu 8 asker yaralandı.

Adana'da jandarma minibüsü devrildi

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerler, Arslanlı Mahallesi'ndeki bir olaya müdahalede bulunmak için minibüsle hareket etti. Adana Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarındaki ağaca çarpan minibüs devrildi.

Jandarma minibüsündeki 8 asker çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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