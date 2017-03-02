Adana'da FETÖ/PDY operasyonu

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında, 25 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte üye oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.



Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edildi.