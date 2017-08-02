Adana'da esnafın "şüpheli paket" tepkisi

Çukurova ilçesinde, aldıkları şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleriyle bir esnaf arasında tartışma çıktı.

Toros Mahallesi 78074 sokak içinde şüpheli paket gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.



Bu sırada, paketin bulunduğu yerin karşısında iş yeri olduğunu iddia eden bir esnaf, olay yerine geldi.



Bomba imha ekiplerine tepki gösteren esnaf, paketi bulunduğu yerden kaldırmak istedi.



Ekiplerle esnaf arasında yaşanan kısa süreli tartışmada, söz konusu kişi, "patlayacaksa ben patlayayım.", "burayı patlatırsanız esnaf kalmaz burada, onda bişey yok, ben gideyim üzerine yatayım." diyerek polislere tepki gösterdi.



Ekipler, bu kişiyi olay yerinden uzaklaştırarak çalışmalarına devam etti.



Cihazla yapılan inceleme sonunda açılan paketten iç içe geçirilmiş çok sayıda poşet çıktı.