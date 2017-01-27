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27 Ocak 2017 08:16 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2017 08:19

Adana'da DEAŞ operasyonu

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da DEAŞ operasyonu

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları belirlenen zanlılara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Kentte sabah erken saatlerde Kiremithane, 19 Mayıs ve bazı mahallelerde belirlenen adreslere özel harekat polisleri ve zırhlı araçların katılımıyla düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Etiketler: operasyondeaşgözaltıadana


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