Adana'da biri kadın 7 PKK'lı yakalandı

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1'i kadın 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında, bazı adreslere operasyon düzenledi.



Operasyonda, 1'i kadın 7 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerin ardından "Yasa dışı gösterilere katılmak", "Polise molotofkokteyli atmak" ve "Sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.



