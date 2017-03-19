Adana'da asayiş operasyonu

Adana'da çeşitli suçlardan aranan 39 kişi, eş zamanlı operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 130 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Terörle Mücadele ile Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda kaçakçılık, hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti suçlarından aranan 39 kişi yakalandı.



Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen, aralarında kadınların da olduğu 39 kişi, daha sonra emniyete götürüldü.