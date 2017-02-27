Adana'da 3 araç kundaklandı

Adana'da, kundaklanan 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

Merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi 18072 Sokak'ta, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler 01 T 2389 plakalı taksi, 01 CMR 75 plakalı otomobil ve 01 HN 350 plakalı hafif ticari aracı kundaklayarak kaçtı.



Araçların yandığını fark eden mahalle sakinleri, alevlere battaniyelerle müdahale etti. Bu arada bazı vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, araçları söndürerek soğutma çalışması yaptı.



Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri çevrede delil toplama çalışması yaparken, bazı polisler uzun namlulu silahlarla önlem aldı.