Adana'da 2 bin 500 polisle uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürü Yıldız'ın koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik "Şehit Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler" operasyonu başlatıldı.

Adana'da 2 bin 500 polisin katılımıyla şafak vaktinde düzenlenen, 15 Temmuz şehitleri ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin isimlerinin verildiği uyuşturucu operasyonu kapsamında 211 adreste arama başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti suçuna karışanlara yönelik planlı çalışma yapıldı.



Kent merkezinde belirlenen 211 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin isimlerinin verildiği operasyona aralarında özel harekat, terörle mücadele, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de bulunduğu 2 bin 500 polis katılıyor.



İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın koordinesinde başlatılan operasyonda özel harekat ekipleri, şüphelilerin bulunduğu bazı evlere kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdi.



Şüphelilerin gözaltına alındığı evlerde narkotik dedektör köpeğiyle detaylı arama gerçekleştirildi.



Yıldız, çalışmalar sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelede kararlılıklarının sonuna kadar devam edeceğini söyledi.



Operasyonla ilgili bilgi veren Yıldız, "15 Temmuz'da şehit olan polislerimiz Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin ismini verdiğimiz operasyonu başlattık. Adana'da uyuşturucunun kökünü kazımaya devam edeceğiz. Bu zehirli illetle, gençliğimizi, geleceğimizi çalan uyuşturucuyla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek." dedi.



Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyon devam ediyor.