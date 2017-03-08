Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Adana merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında daha önce görevden ihraç edilenlerin de bulunduğu 23 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, İstanbul, İzmir, Kayseri, Osmaniye, Antalya ve Hatay'da, örgüt üyesi oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda aralarında daha önce görevden ihraç edilenlerin de bulunduğu 23 emniyet mensubu gözaltına alındı.



Şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından emniyete götürüldü.