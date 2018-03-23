Adana merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı

Adana merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana, Mersin, İstanbul ve Balıkesir'de çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda örgütle bağlantılı oldukları ileri sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.