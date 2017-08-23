Adana Lezzet Festivali'ne doğru

Kent mutfağının geniş kitlelere tanıtılması amacıyla 6-8 Ekim'de yapılacak festival için bazı turizm firmaları tur düzenleyecek.

Kente özgü birbirinden leziz yemeklerin tanıtılması amacıyla 6-8 Ekim'de yapılacak Adana Lezzet Festivali için tur programları düzenlenecek.



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Adana Şube Başkanı Murat Şirin, yazılı açıklamasında, Adana Valiliğinin himayesinde aralarında TÜRSAB’ın da bulunduğu diğer paydaşlarla birlikte gerçekleştirilecek festivalin kentin tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti.



TÜRSAB Adana olarak Türkiye genelindeki 10 bin acenteyi Adana Lezzet Festivali'nin içeriği konusunda bilgilendirdiklerini belirten Şirin, festivali ilgiyle karşılayan ulusal ve uluslararası turizm firmalarının festivali tur programlarına dahil ettiklerini bildirdi.



Bazı acentelerin 3 günlük tur programları hazırlayarak satışa çıkardıklarını aktaran Şirin, büyük bir katılımın beklendiği festival için otellerde rezervasyonların başladığını, festival tarihlerinde kentteki otellerde yüzde 100’e varan doluluklar yaşanacağını tahmin ettiklerini ifade etti.



Şirin, festivale gelecek konukların, yöresel lezzetlerin yanı sıra kentin doğal, tarihi, kültürel ve turistik değerlerini de tanıyacaklarını aktararak şöyle devam etti:



"Tur programlarında Tepebağ bölgesi, Taşköprü, Ulucami gibi turizm merkezlerinin yanı sıra Kapıkaya Kanyonu ve Varda Köprüsü gibi cazibe noktaları da yer alacak. Yemeğin ve kebabın yaşam tarzı haline geldiği kentte lezzet tutkunları, Adana'nın dünyaya mal olmuş kebabı ve bir çok yöresel lezzetini tadacak. Konuklar ayrıca narenciye ve pamuk hasadına da katılacak."



Şirin, Uluslararası Adana Film Festivali, Portakal Çiçeği Karnavalı ve Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'ne de ev sahipliği yapan Adana'nın bu etkinlikle damak zevkine hitap edecek yeni bir organizasyona daha kavuşacağını kaydetti.