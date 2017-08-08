Adana Adliyesi'nde 6 ayda 3 bin 389 uzlaşma

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunca, yargı yükünün azaltılması amacıyla yapılan yasal değişiklik sonrasında 6 ayda 3 bin 389 dosyada uzlaşma sağlandığı bildirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Adana'da görevli uzlaştırmacılara, savcılıklardan 2 bin 219, mahkemelerden de 3 bin 281 dosya sevk edildi.



Henüz dava açılmadan savcılık soruşturması aşamasında uzlaştırma bürosuna gönderilen dosyalardan bin 400’ü, mahkeme aşamasında hakimlerin gönderdiği dosyaların ise bin 989’u anlaşmayla sonuçlandırıldı. 2 Aralık 2016 ile 1 Haziran 2017 arasındaki 6 ayı kapsayan dönemde toplam 3 bin 389 dosyada uzlaşma sağlanan Adana, Türkiye genelinde cumhuriyet başsavcılıkları arasında İzmir ve Bursa’dan sonra en çok uzlaştırma gerçekleşen üçüncü il oldu.



Sağlanan uzlaşmalarda müşteki ve şüpheliler, sevgi evleri ve Mehmetçik Vakfı gibi kurumlara bağış, okul boyama, özür dileme, fidan bağışı, diş yaptırma, kitap ve giysi yardımı gibi konularda anlaşarak aralarındaki husumeti barışla sonuçlandırdı.



Açıklamada görüşüne yer verilen Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, uzlaşmayla mağdurların haklarının korunmasının yanı sıra suç faillerinin de ceza vermek yerine topluma kazandırılmasının sağlandığını belirterek, "Uzlaştırma toplumsal barışa katkı sağlarken, yargının iş yükünü de azaltıyor." ifadesini kullandı