Adalet yürüyüşüne kalbi dayanmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü yürüyüşü sırasında kalp krizi geçiren Hasan Tatlı (69), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına yönelik tepki yürüyüşüne katılan Mamak ilçe örgütünden Tatlı, dün Kahramankazan yakınlarında kalp krizi geçirmişti.



Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırılan Tatlı, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilmişti.



Tatlı'nın sabah saatlerinde hayatını kaybettiği belirtildi.







KILIÇDAROĞLU BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşü sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Hasan Tatlı'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.



Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, partilileri Hasan Tatlı'nın vefatından duyduğu üzüntüyü ifade etti.



Tatlı'ya, Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, bir grup parti yöneticisinin yarın yürüyüşe ara vererek Tatlı'nın cenaze törenine katılacağını bildirdi.







