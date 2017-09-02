'Adalet krizi ağırlaştı'

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Antalya'da partililerle bayramlaştı.

Antalya'nın Serik ilçesinde partisinin bayramlaşma programına katılan Baykal, burada yaptığı konuşmada, parti yetkililerinin Serik'te çalışmaya özel bir ağırlık vermeleri gerektiğini söyledi.



İyi bir ilçe belediye başkanı adayı ile Serik'te partilerinin daha güçlü olacağını vurgulayan Baykal, "Son referandum sonuçları cesaret verici, umut verici oldu. Tümü bizimdir demiyoruz ama doğru bir söylemle iyi bir sonuç almak mümkün, bunu gördük. Bu çerçevede Alanya'da da çok güzel bir sonuç oldu." diye konuştu.



Türkiye'deki gidişatın sürpriz olmadığını ve kendilerinin bunu öngördüğünü dile getiren Baykal, referandumdaki söylediklerinde haklı çıktıklarını savundu. Meclisin aylardır kapalı olduğunu belirten Baykal, sürekli kararname çıkarıldığını öne sürdü.



Adalet krizinin ağırlaştığını belirten Baykal, "Arkadaşlarımız Türkiye'deki adalet krizine dikkati çekmek için adalet konusundaki yaşanmış büyük çarpıklıklara hukukta, eğitimde, ekonomide her alanda adalet özleminin artık önlenemez bir talep haline geldiğini ortaya koymak için güzel çalışmalar yaptılar. Toplum büyük bir ilgiyle izledi. Türkiye'de herkes biliyor ki en büyük talep adalet talebidir. Adalet talebi, 'adalet' demekle olmuyor. Ne olacak adalet? Belli bir siyaset ülkeye hakim olacak. O siyaset anayasayı ona göre yapacak, kurumlar ona göre işlemeye başlayacak. Hukuk devreye girecek. Siyaset yargıya hükmedemez hale gelecek." ifadelerini kullandı.



Baykal, birliğin, karşılıklı protokol imzalanarak değil, doğru hedef koyarak, doğru söylemlerle sağlanabileceğini vurguladı.



CHP Antalya Milletvekili Baykal, daha sonra Akseki ilçesine geçerek parti binasındaki bayramlaşma programına katıldı.