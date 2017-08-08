Adalet Bakanı Gül'den CHP'li Akaydın'ın sözlerine tepki

Adalet Bakanı Gül, CHP'li Akaydın'ın açıklamalarına ilişkin, "CHP Genel Başkanının dolaşıma soktuğu bu iftiranın, '250 vatandaşın katili devlettir' gibi daha alçak bir seviyeye indirilmesi ibretliktir." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın 15 Temmuz şehitleriyle ilgili "O ölen 250 vatandaşımızın katili devlettir. Bunu açık açık bir vekil olarak söylüyorum." sözlerine ilişkin, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamada bulundu.



"CHP'Yİ, DARBEYE 'DARBE' DEMEYE DAVET EDİYORUM"



Gül, açıklamasında, Akaydın'ın 15 Temmuz ile ilgili şehitleri ve gazileri inciten sözlerini telin ettiğini belirterek, şunları kaydetti:



"CHP Genel Başkanının dolaşıma soktuğu bu iftiranın, '250 vatandaşın katili devlettir' gibi daha alçak bir seviyeye indirilmesi ibretliktir. Aynı milletvekilinin bugün 'sözlerimin arkasındayım' demesi ise milletin derdiyle dertlenmemenin, siyasi yüzsüzlüğün zirvesidir. CHP'yi, başta Genel Başkanları olmak üzere darbeye 'darbe' demeye davet ediyorum."