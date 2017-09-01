Adalet Bakanı Gül'den sınır karakoluna ziyaret

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Suriye sınırındaki Şehit Teğmen Furkan Yayla Üs Bölgesini ziyaret ederek, bayramlaştı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül beraberinde 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti İl Başkanı Eyüp Keçeci ile Gaziantep'in Karkamış ilçesine bağlı Soylu Mahallesi'nde bulunan Şehit Teğmen Furkan Yayla Üs Bölgesini ziyaret etti.



Burada anı defterini imzalan Gül, heyetle beraber askerlerin bayramını kutladı, yetkililerden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.



Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da üs bölgesinde görevli akerlerin bayramını telefonla kutladı.