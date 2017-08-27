Adalet Bakanı Gül yeni KHK'lar hakkında bilgi verdi

Adalet Bakanı Gül, "Yeni KHK'da, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 158. maddesine eklenen fıkra ile 'lekelenmeme hakkı' daha güçlü bir güvenceye kavuşturuldu." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yeni KHK'da, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 158. maddesine eklenen fıkra ile 'lekelenmeme hakkı' daha güçlü bir güvenceye kavuşturuldu. Düzenlemeyle, soyut ve dayanaksız ya da konusu suç oluşturmayan şikayetler için soruşturma öncesi ön değerlendirme süreci getirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.



Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, temel insan haklarının en başında, insan haysiyetinin korunmasının geldiğini belirtti.



İnsan haysiyetinin korunmasının en önemli unsurlarından birinin ise kişinin "lekelenmeme hakkı" olduğunu vurgulayan Gül, "Yeni KHK'da, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 158. maddesine eklenen fıkra ile 'lekelenmeme hakkı' daha güçlü bir güvenceye kavuşturuldu. Düzenlemeyle, soyut ve dayanaksız ya da konusu suç oluşturmayan şikayetler için soruşturma öncesi ön değerlendirme süreci getirilmiştir." ifadesini kullandı.



Bakan Gül, söz konusu ihbar ve şikayetler üzerine artık doğrudan soruşturma yapılmasının, kişilere yersiz biçimde şüpheli sıfatı verilmesinin ve kişilerin gereksiz biçimde soruşturma işlemlerine muhatap edilmesinin söz konusu olmayacağını bildirdi.



Öncelikle fiilin suç oluşturmadığının bir araştırma yapılmasını gerektirmeyecek derecede açık anlaşılıp anlaşılamadığının dikkate alınacağını ifade eden Gül, ihbar ile şikayetin, soyut ve genel nitelikte olması veya konusunun suç oluşturmadığının açıkça anlaşılması durumunda soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verileceğini kaydetti.



"LEKELENMEME HAKKI İLE HAK ARAMA HÜRRİYETİ ARASINDA DENGE DE KURULACAK"



Gül, şu paylaşımlarda buldu:



"Vatandaşın 'lekelenmeme hakkı'nın azami derecede korunabilmesi için de şikayet edilen kişiye şüpheli sıfatı verilmeyecektir. Bu tür ihbar ve şikayetler ile soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair kararlar için savcılıkta ayrı bir kayıt tutulacaktır. Soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair kararlar, ilgili kolluk birimine de bildirilip, kolluk kayıtlarının düzeltilmesi, ayrı bir sistemde tutulması sağlanacaktır. Böylece asılsız şikayete konu olan kişinin, iradesi dışında oluşmuş kayıtlar suç ve soruşturma kaydı gibi üzerinden yeni mağduriyetlere uğraması engellenecektir. Soruşturma yapılmasına yer olmadığına ilişkin kararlara karşı ihbar ve şikayette bulunanların itiraz hakkı da bulunacaktır. Böylece, lekelenmeme hakkı ile hak arama hürriyeti arasında gerekli denge de kurulmuş olacaktır."



Yeni düzenlemeyle asılsız ihbarla işlem yapılmayacağını, kişinin şeref ve itibarının güçlü bir biçimde korunacağını belirten Gül, iftira başta olmak üzere, suiniyetli söz ve eylemler üzerine açılan soruşturmaların engelleneceğini ifade etti.



Bakan Gül, böylece AK Parti hükümetlerinin insan haklarını genişletmeye, kişi onur ve haysiyetini korumaya yönelik reformlarının devamı niteliğinde önemli bir düzenleme gerçekleştirildiğini vurguladı.